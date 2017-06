Andrei Kuzitškin: meie, venelased, oleme igal maal peale Venemaa külalised

Eesmärk ainult provokatsioon

Kõik nõndanimetatud kollektiivse Hodose argumendid peavad illustreerima venelaste elajalikku vihkamist kõige eestiliku vastu. Sellise kirjatüki siht saab olla ainult üks: provotseerida, provotseerida ja veel kord provotseerida.

Ükski eesti keele vastu esitatud argument ei pea vett. Näiteks mõttekäik vene keele kui riigikeele hädavajalikkusest. Igaüks teab ammugi, et Ameeria Ühendriikides ei ole riigikeelt, aga elamiseks ja töötamiseks lihtsalt tuleb osata inglise keelt ning nii õpivad kõik selle ka kenasti ära. Kusjuures ameeriklased ei ole sugugi ühtne etnos, vaid ajalooliselt kujunenud rahvaste kogum, keda muu hulgas ühendab üks keel. Lõuna-Aafrika Vabariigis samal ajal on 11 keelt ametliku keele staatuses, mis ei ole seni kuidagi kaasa aidanud rahvaste konsolideerimisele ja ühtse rahvuse kujunemisele.

Ettepanek anda vene keelele riigikeele staatus on järjekordne lõks. Ilma selletagi on ju täiesti loomulik, et venelasi ei vabasta miski vajadusest eesti keel ära õppida.

Möödunud aastal korraldasime Narvas kohalikele vene noortele lõimumisseminari, kus panime hääletusele küsimuse: «Kas vene keel peaks olema Eestis teine riigikeel?» Neljakümnest seminaril viibinust toetas seda mõtet ainult neli.

Hodos arvab, et kui vene keel saab riigikeeleks, tagab see venelaste identiteedi säilimise.

Ameerikas San Franciscos on aga suur Hiinalinn, kus hiinlased on elanud juba 150 aastat ja säilitanud identiteedi. Sealjuures võivad nad kõik vabalt lobiseda inglise keeles. Isegi Venemaal on tatarlased, jakuudid, udmurdid ja veel kümned rahvad sajandeid säilitanud rahvusliku identiteedi, keele ja kultuuri. Ometi on Venemaal ainult üks riigikeel, nimelt vene keel.

Samuti püüab Hodos spekuleerida ajalooteemal, millega näitab selgelt, et on kõigest (palgaline?) provokaator. Nõukogude okupatsioon on teatavasti eesti rahvale kõige valusam teema.

Hodos just sellesse valupunkti hoobi annab, ässitades eestlasi venelaste vastu, kui räägib, kuidas Narva elanikud võtsid 1939.-1940. aastal Punaarmeed lauluga vastu. Küllap mõni tõesti võttis.

Alles hiljem sai selgeks, et tervelt veerand neist Eesti elanikest, kelle Nõukogude võim Siberisse saatis, oli vene päritolu. Ja kui 1941. aastal jõudsid Eestisse sakslased, asusid paljud eestivenelased teenima Wehrmachtis.

Isegi Venemaaga ei saa võrrelda

Kui Hodos asub laulma laulu vene keele ja venelaste diskrimineerimisest Eestis, siis jääb mulje, et ta ise elab sootuks kuskil mujal. Sest Venemaa propaganda seisukohalt, mille huve Hodos esindab, ei ole näiteks mind üldse olemas.

Ma ju õpetan vene keelt tavalises eesti koolis Kosel. See aga ei sobi kuidagi propagandaklišeega: eesti lapsed ei saa ometi õppida vene keelt! See on ju ometi Eestis täiesti keelatud! Just nii reageeris minu Tomskis elav onu, kui jutustasin talle, millega tegelen Eestis.

Onu on 85-aastane, vaatab järjepanu televiisorit ja usub kõike, mida sealt räägitakse. Minu onu ei tea, et venelastel on Eestis privilegeeritud positsioon: riik hoolitseb selle eest, et nende peale ei langeks ühtegi tolmukübet, lausa 4,5 miljoni euro eest on venelastele ostetud hirmkallis mänguasi emakeelse telekanali kujul, venekeelses ajakirjanduses avaldatakse ainult neid uudiseid, mis ei häiri ega solva venelasi, vene keelde tõlgitakse kõik ravimikirjeldused, samuti dubleeritakse vene keelde peaaegu kõik reklaamtekstid. Ma ei tea maailmas mitte ühtegi riiki, kus venelasi niimoodi poputataks nagu Eestis. Isegi Venemaa ise ei kannata seda võrdlust välja.