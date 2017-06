Andres Adamson: varem lähtus oht Eestile lõunast, mitte idast

Vastavaid teateid ja venelaste teenistuses olnud talupoegadest luurajate, teejuhtide jne nimesid on teada ka sõja teisest poolest. Näiteks Viljandi kandi talupoeg nimega Ayleta Pulck, «lühike paks mees suure ninaga», olevat venelaste seas alul teejuhina suures lugupidamises olnud. Pulck kogunud palju talupoegi ja tsaar Ivan Julm olevat tahtnud neid kasutada garnisonides 1578 Võnnu all langenud streletside asemel. Veel 1579 kaebasid Virumaa taluperemehed, et kõik nende noored sulased olla (pärast Narva väga õnnetut piiramist rootslaste poolt) tatarlaste rüüstesalkade teenistusse astunud.

Sõja lõpuaastail algas eesti talupojasalkade hoogne tegevus Rootsi poolel, sest rootslased mitte ainult ei talunud talupojasalkade olemasolu ja tegusid, vaid ka formeerisid ja suunasid neid. Juhul muidugi, kui sellisele küsimusele – kelle poolt ollakse? – üldse vastata tuli. Peagi olid moskoviitide käes vaid kindlused, avamaad nende ümber kontrollisid sissid.

Kaotusi, sealhulgas suuri, sadade talumeeste mahatapmisega lõppenuid, oli muidugi kah, kuid sõjaõnne hilisemas pöördumises rootslaste kasuks oli talupojasalkade tegevusel palju suurem osa, kui on tavaks arvata. Nad piirasid Haapsalut, Koluveret, Lihulat, Laiuset, Rakveret, vallutasid ja põletasid Vana-Pärnu linnakese ning Paide, Tartu ja Rakvere eeslinnad, jäid võitjateks mitmes kokkupõrkes.

Talupojasalkade tegevuse argipäeva pole siiski põhjust idealiseerida, peamiselt rüüstati omasuguseid. Nii on 27. aprillil 1579 Tallinnas toimunud ülekuulamistel talupoeg nimega Immota Hans Andresson tunnistanud ühe ilmselt rootslaste ja venelaste valduste piirialadele tehtud rüüsteretke kohta nii: talupojad – 70 meest, nende hulgas ka tema –, kelle salga eesotsas olid Jürgen Hinn, Cassina Bendt, Cory Jaan ja Villicky Jürgen, rüüstasid täiesti möödunud reedel Pyrreküla ja võtsid kaasa sada karielajat, kolm hobust, riided, liha, vilja, jahu ja kõike, mida nad kätte said. Ühe talupoja, nimega Hayde Lull, naist haavasid nad kirvega raskesti ja ühe sulase peksid nad vigaseks ja pimedaks. Talupoegade vabaduskirjad (s.o kaitsekirjad Rootsi võimudelt selle kohta, et nad on Rootsi alamad; kindlasti olid paljudel küladel samasugused kaitsekirjad ka Vene vojevoodidelt) võttis Jürgen Hinn enese kätte ja rebis need katki, öeldes «mis küsin ma sarnastest kirjadest». Siis on tulnud neile tee peal vastu üks bojaari sulane nimega Vassily, kes ei osanud eesti keelt; selle on nad kinni võtnud ja vabastanud alles siis, kui nad on saanud ta käest viis rubla ja viis leisikat rukist.

Üks teine sissipealik, Vapper Hannus, koos kellegi Maidu, teise nimega Paülo Lull, ja Tõnisega tulnud 150 talupojaga Mäema külla ning võtnud jõuga ära seitse paari härgi ja kolm lehma (kusjuures ühe härja ostsid paljaksröövitud külamehed tagasi), neli saagi, ühe kirve ja ühe püssi.

Raske oleks sääraseid sündmusi pidada Rootsi-meelseiks või Vene võimuala talupoegade samasuguseid röövkäike Vene-meelseiks tegudeks, ehkki vastaspoole «majanduslikku baasi» kahtlemata õõnestati.