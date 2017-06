Sirbis sel reedel: inimarengu aruanne ja vähemuste ignoreerimine filmides

ÄLI-ANN KLOOREN: Mitmekülgne kontserdielu maikuus

JANNO ZÕBIN: Eesti räpp: nišimuusikast noorte häälekandjaks

Metsa koht on linnas. Heldur Sander intervjueerib Kanada Vancouveri Briti Columbia ülikooli professorit CECIL C. KONIJNENDIJKI, kes on kaua uurinud linnahaljastuse ja metsade osa keskkonnas ning rohealade majandamist. Cecil C. Konijnendijk: «On tõestatud, et need, kes elavad linnas metsa, pargi või mõne muu haljastatud platsi lähedal, on vaimselt ja füüsiliselt tervemad.»

MARKO MÄGI: Rõõmustame, toidame, tõrjume ja kardame

Miks tulevad linnud linna? Miks ei lase nad meil rahulikult toimetada ja omaenda kujundatud keskkonnas elada? Miks peavad nad oma noka meie asjadesse toppima? Lihtne vastus oleks: miks ka mitte. Linn pakub soodsaid elutingimusi paljudele elusolenditele. Nii nagu inimesed tulevad linna kergemat elu otsima, meelitab linn ka linde. Kas linnud linna just kergemat elu nautima tulevad, on raske öelda, kuid nii nagu linna koondunud ressursid tõmbavad ligi inimesi, on need atraktiivsed ka lindudele.

Arvustamisel

kogumik «Eesti ühiskond kiirenevas ajas. Uuringu «Mina. Maailm. Meedia» 2002-2014 tulemused»

Eesti kunstiakadeemia lõputööde näitus «Tase ’17» ja Tartu ülikooli maaliosakonna lõputööde näitus Tartu Kunstimajas

dokumentaalfilm «Nõukogude hipid»

Silja Vuorikuru «Aino Kallas. Maailman sydämessä»

Vanemuise «Laineid murdes»

Tuneesia paviljon «Teeradade puudumine» («Absence of Paths») Veneetsia kunstibiennaalil

soololavastused: Kadri Sireli „Kuninganna on surnud“ («The Queen is Dead»), Raho Aadla «Mina olen Ra» ja Rene Köstri «Masc»

autorikontserdid: Madli Marje Singi «Sumiseja, sumiseja ...» ja Karl Tipu «Metsa po(o)le»