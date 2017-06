Erki Loigom: turistide seas populaarne Kambodža seisab lahkteel

Selliseid tapavälju on riigis tuhandeid. / Erki Loigom

Regiooni vaeseim riik

Kuigi Kambodža riigikord on konstitutsiooniline monarhia, siis tegelik kuningas on riiki 32 aastat valitsenud endine punakhmeer, küll Pol Poti eest režiimi lõpupäevil Vietnamisse põgenenud, Hun Sen.

Seltsimees Hun Sen on 64-aastane ja hetkel maailma pikima staažiga peaminister. Kui vana tõde ütleb, et absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt, siis Hun Seni valitsemise all leiab see ütelus mustvalge tõestuse.

Kambodža peaminister ja CPP juht Hun Sen valimisjaoskonnas. / Scanpix

Kambodža ei ole loodusvaradelt just rikas riik, kuid see vähenegi, mis maapõuest või -pinnalt on leida, ei teeni enamasti selle paljukannatanud rahva huve ega lase neil jõuda khmeeride endise hiilguseni, millest pajatavad kõik reisibrožüürid kuni kohalike õllesortide nimedeni välja.

Riik on korruptsiooni mõõtvate indeksite järgi umbes 160. kohal 180 hinnatud riigi hulgas. Kambodža SKP inimese kohta on sarnasel tasemel näiteks Zimbabwe, Lesotho või Bangladeshiga.

Juuksuriteenuseid osutatakse otse tänaval. / Erki Loigom

Kuigi riigi majandus kasvab ametlike andmete järgi null kuni seitse protsenti aastas, ei suuda see varjata tõsiasja, et ollakse langenud konkurentsitult regiooni ja Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (ASEAN) maade arvestuses viimasele kohale.

Kambodža statistilistest näitajatest on viimastel aastatel möödunud ka sellised organisatsioonisisesed riigid nagu Ida-Timor ja ülivaesena tuntud Laose Rahvademokraatlik Vabariik.

Enne punakhmeeride võimuhaaramist oli Kambodža piirkonna edulugu.

Korruptsioon kui geneetiline probleem

Reisides Kambodžas on lihtne märgata tohutut ebavõrdsust. Pealinnas Phnom Penhis, mis on siinkirjutaja üks lemmiklinnu maailmas, on kolme sorti liiklusvahendeid – jalgratas, roller või Lexus.

Luksusmaastureid on tõesti äärmiselt palju ja need pööravad enamasti häärberitesse, mille sisesõidul on parema värava avamiseks üks ja vasaku jaoks teine vaene khmeer.

Korruptsioon lokkab peamiselt niigi väheste riigi puiduvarudega äritsemise näol. Vietnamiga piirnevate regioonide looduskaitsealade territooriumitel toimub valitsuse selgel teadmisel suurtes kogustes väärispuidu raie ja müük, mis ongi peamine tuluallikas Lexuste soetamisel. Kütuse hind riigis, kus kuupalk on 200 dollari (umbes 178 eurot) juures, on sarnane Euroopa Liidu hinnatasemega.

Tänavapilt Phnom Penhist. / Erki Loigom

Aastane hinnatav puidukogus, mis riigist Vietnamisse avaliku salakaubana lähetatakse, ulatub kuni 300 000 kuupmeetrini ja toob kümnetesse miljonitesse ulatuvaid tulusid asjaosalistele, kelle hulka kuulub ka peaministri lähikond ja lausa suguvõsa.

Samalaadse ulatusliku metsaraie probleemiga seisab silmitsi ka naaberriik Laos, kelle klientideks on lisaks vietnamlastele ka hiinlased, kes sarnaselt globaalsele hõivavale käitumisele laiendavad raudteede ja maanteede renoveerimise abiprogrammi sildi all oma huvisfääri ka selles üsna metsases ja maavararikkas Kagu-Aasia viimases sotsialismiriigis.

Kambodža valitsus on vastaste pahameeletormis loonud mitmeid korruptsooniga võitlevaid riigiameteid, samuti on loodud paberilt loetuna vägagi sisukas seadusandlus temaatikaga tegelemiseks, kuid tulemus on ümmargune null.

Nimelt määrab karistusseadustik alusetult tõstatud süüdistuse esitajale reaalse ja vähemalt kaheaastase vanglakaristuse. Võib vaid korra arvata, kas selline ideoloogia on aidanud korruptiivsete kuritegude teadete esitamisele kuidagi kaasa.