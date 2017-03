Hardo Pajula: närtsivad nartsissid

Laschi nartsissismi kultuuril on palju ühist Michel Houellebecqi elementaarosadeks pihustunud ühiskonnaga, olgugi et prantslane ei ole viimasel ajal meie ajastu juhtideoloogia valguses rääkinud mitte enam paternalistlikust, vaid maternalistlikust riigist (vt ka «Suure Kanaema saabumine», PM 19.12.16). Hilisliberaalse ideoloogia järgi on asjad kõige paremas korras, indiviidi suveräänsusel rajanev riik saavatki tekkida vaid elementaarosakestest koosnevas ühiskonnas.

Uusaja algusest pärinevas mõtteeksperimendis tuleb grupp vabu indiviide kokku, et sõlmida omavahel ühiskondlik leping ja otsustada sellega oma ühise tuleviku üle. Hobbes, Rousseau, Rawls ja teised ühiskondliku lepingu eestkõnelejad näivad uskuvat, nagu sõlmiks kõnealuse kokkuleppe tõesti üksnes vabad ratsionaalsed ilma ühegi eelneva kiindumuseta indiviidid. Ent inimühiskonnad ei ole sellised. Kõik nad on oma olemuselt eksklusiivsed ja jagavad eesõigusi üksnes sees olijatele. Privileegide helde jaotamine kõigile uutele juurdetulijatele hävitaks ühtekuuluvustunde, millest selle ühiskonna enesemääratlus sõltub.

Seega, kui grupp inimesi tuleb kokku, et otsustada oma ühise tuleviku üle – nagu see ühiskondliku lepingu teoorias toimub –, siis saavad nad seda teha ainult seetõttu, et neil juba on ühine tulevik. Teiste sõnadega, ühiskondlik leping nõuab juba liikmesolekut, nn mitmuse esimest isikut, mille juures juba eeldatakse vastastikuseid kohustusi. Edmund Burke’i ja teiste konservatiivsete mõtlejate sõnul ei ole ühiskonna ühtesiduv printsiip mitte poliitiline leping, vaid kiindumus. Elujõuline ühiskond on meie kui mitmuse esimese isiku ühine pärand, mitte praeguse põlvkonna ainuvaldus.»

«On olemas kohustuste liin, mis ühendab meid nendega, kes andsid meile selle, mis meil on, ja meie ülesanne tuleviku ees on seda liini jätkata,» sõnastab Roger Scruton ümber Burke’i kuulsa maksiimi surnute, elavate ja veel sündimata inimeste ühendusest.

Ühtesiduvat lojaalsust ja kiindumust ei saa aga luua seaduste ja valitsuse dekreetidega, neid saab ehitada vaid alt üles, näost näkku läbikäimise abil. Vabad inimesed õpivad Burke’i sõnul üksteisega läbikäimist kodus, koolis, klubides, kirikus ja teistes kodanikuühiskonna arvututes «väikestes väesalkades». Laschi ja Houellebecqi «psühholoogilistest inimestest» koosnevas atomiseerunud ühiskonnas laotub üle kõige hiiglaslik riigiaparaat – olgu see siis paternalistlik või maternalistlik –, mis kasvab omavahel kraaklevate nartsissistide konkureerivate nõuete tuules aina suuremaks ja kõikjale tungivamaks.

Vaid näiliselt lõpmatu elastsusega avaliku sektori võlavöö abil on lääneriikides seni õnnestunud luua illusioon, et kõigi eneseimetlejate kasvavad pretensioonid on põhimõtteliselt rahuldatavad. Kui see vöö kord katkeb, jäävad lilled kuivale. Erinevalt meie kaugetest taimsetest sugulastest on inimnartsisside närtsimine kärarikas ja tõenäoliselt üsna vägivaldne. Kuidas see saakski olla teisiti, kui kõik asjaosalised on kõigist teistest palju paremad?