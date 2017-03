Teine võimalus

Lootustandvast kettaheitjast Ameerika jalgpalli profiliiga NFLi mängijaks muundunud Margus Hundi kandsid paljud asjatundjad pärast eelmist hooaega juba maha, sest ta ei suutnud end Cincinnati Bengalsis veenvalt tõestada. Nii ei ennustatud talle ka lepingu lõppedes uut töökohta. Ometi eestlane selle sai, maandudes üsna kiirelt liiga kahekordse võitja Indianapolis Coltsi ridades. Kaheaastase lepinguga. See tähendab, et midagi temas ikka nähakse. Vähemalt Coltsi peamänedžer Chris Ballard näeb. Ballard tõi esile eestlase suuruse ning atleetlikkuse ja kiiruse kombinatsiooni, mida näeb harva isegi niivõrd atleetlike sportlastega liigas, nagu seda on NFL. Nüüd seisab 29-aastasel eestlasel taas ees suur enese tõestamine, mis tähendab vajadust mängus rohkem silma jääda kui Bengalsis. Näis, kas ta suudab teise võimaluse ära kasutada.