See on nostalgiline, kuid hoogne vana kooli estraadivaibiga lugu. Ennustusportaalid sellele suuri võidulootusi ei pane, aga ega nad ka kõike ei tea. Võib võita küll. Suur loterii, nagu ütleb laulu pealkirigi. Kes ei armastaks Ivo Linnat? Tõesti, Ivo Linna võiks tulla ükskõik mis lauluga ja ikka oleks kõigi silmad tema peal. Mäletame ka, et Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilusa «Kaelakee hääle» viies koht 1996. aastal oli Eesti esimene suurem Eurovisiooni-edu, mis tõi natuke värve paljudesse muidu nii hallides meeleoludes 1990. aastate keskpaiga Eesti kodudesse.