JUHTKIRI Noateral valimised

Keskerakonnal seevastu on oma noatera-probleem. Nende toetus langeb ja läheneb piirile, millest allpool ei saa nad ühtegi mandaati. Sellel on mitu põhjust: esiteks on mitu tugevat kandidaati läinud teistesse erakondadesse (näiteks Jüri Ratas) ning teiseks kannibaliseerib Keskerakonda Aivo Peterson ja tema erakond Koos, kelle Putini-meelsed sõnumid meeldivad valijaskonna sellele osale, kes on tavaliselt hääletanud Jana Toomi poolt. Tasub meenutada, et Peterson on kohtu all süüdistatuna Eesti riigi reetmises. Seega on teda toetavad kolm protsenti valijaist opositsioonis Eesti riigiga.