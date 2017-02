Tänased testid ja eksamid on liiga kitsapiirilised. Tugevamad õpilased ei saa nendes näidata oma tegelikku taset, sest sajast punktist rohkem pole võimalik saada. Nõrgemate puhul ei selgu aga, missuguselt konkreetselt tasemelt peaksid nad oma õpinguid uuesti alustama.

Tavaliste testide üks puudus on, et neid kasutatakse ainult testimiseks. Seevastu nutispordi harjutused sobivad nii õpilaste teadmiste testimiseks kui ka koduse tööna harjutamiseks, võistlemiseks jne. Kodutöö puhul saab õpetaja arvutis jälgida, kes ja kui palju kodus harjutab ja kuidas tal läheb.

Nutispordis saab õpilane alustada nendest ülesannetest, millest tal jõud üle käib. Näiteks kuuenda klassi õpilane saab alustada kas või neljanda klassi ülesannetest, kui tal pole kuuenda klassi materjalis kindlat põhja. Ülesandeid järjekindlalt lahendades jõuab ta lõpuks ka kuuenda klassini ja sealt edasigi.

Väga kasulik on, et nutisport tekitab õpilastes hasarti. Nad saavad võistelda iseendaga, pinginaabriga, oma klassiga, oma eakaaslastega kogu Eestis. Nutispordis saavad õpilased vabalt harjutada, et oma tulemust parandada.

Kui õpilasel õnnestub pääseda kooli võistkonda, siis suurendab see tema indu harjutada veelgi. Juba eelvõistluste ajal hakkavad õpilased nutisporti mitu korda rohkem treenima. Juba hommikul vara enne koolipäeva algust hakatakse pihta ja jätkatakse hiliste õhtutundideni, samuti laupäeviti-püha­päeviti. Mis veel paneks õpilased nii intensiivselt matemaatikaga tegelema?

Koolid võistlevad nutispordis juba teist aastat. Klassid on jaotatud gruppideks: 1. klass, 2.–3. klass, 4.–5. klass, 6.–7. klass, 8.–9. klass ning gümnaasium ja täiskasvanud koos. Võistlustulemused annavad hea võrdlusmaterjali nii üksikute õpilaste kui ka koolide kohta. Info võistluse käigu ja tulemuste kohta on leitav Nutispordi pealehe lingilt „Võistlused”.

Praegu on nutispordi harjutused vaid eestikeelsed, kuid meil on plaanis tõlkida need inglise keelde ja selle vahendusel ka teistesse keeltesse ning hakata korraldama rahvusvahelist võistlust. Tasemetööde testidel rahvusvaheline dimensioon tavaliselt puudub.