Tiit Saare: Eesti vapi lugu

Iseseisev Eesti

99 aastat tagasi kuulutati Tallinnas välja Eesti iseseisev demokraatlik vabariik. Riik sai reaalselt toimima hakata alles pärast üheksa kuud kestnud Saksa okupatsiooni. Eesti riigi esimeseks vastupidavusprooviks kujunes novembri lõpul alanud Vabadussõda. Iseenesestmõistetavalt kasutati sel ajal Eesti väeosade pitsatites, sõjaväelaste käiseembleemidel ning auastet tähistavatel tärnidel lõvidega vappi. Heraldilise asjatundmatuse tõttu võeti lõvide kujundamisel aluseks Tallinna linna­vapilt leopardid. Tallinna suur vapp esindas Eesti Vabariiki ka detsembris 1919 Londonis avaldatud The Esthonian Review’ kaanel.

Lõvidega vapi riigivapiks kinnitamise seadis kahtluse alla rahvusromantiline kunstnik Kristjan Raud, kes leidis, et heraldilised lõvid/leopardid ei sobi rahvuslik-demokraatlikule riigivapile, kuna need olevat eestlaste orjastajate sümbolid. Kr. Raud pakkus Eesti vapiks «Kalevipojast» inspireeritud Põhjakotka. Järgnevatel aastatel korraldati mitu vapivõistlust. Peaaegu kõikidel kavanditel esitati ajaloolist vapimotiivi, millele oli lisatud kas Põhjakotkas, Liivimaa vapp, riigi nime abreviatuur, tuletorn, Suure Vankri tähtkuju jms. Riigivapi küsimus venis ja mitmete vaidluste ja arutelude kaudu jõuti alles 19. juunil 1925. aastal nii kaugele, et II riigikogu kinnitas riigivapiks ikkagi algse lihtsa kolme leopardiga kuldse kilbi.

Tammeokstest pärjaga suurt vappi kasutati riigi üldvapina, pärjata vapiga tähistati valitsusasutusi ning see oli Eesti Vabariigi ametimärkide ning embleemide detail. Leopardidele ametlikult allegoorilist tähendust ei omistatud. Neid seostati mõnikord Kalevipoja koertega või eestlaste ajaloolise vabadusvõitlusega.

Riigi Teatajas vapiseaduse avaldamise ajaks ei olnud valminud kohast vapietaloni. Avaldatud vapijoonise olevat teinud üks valitsusametnik, kellel puudus kunstiline ettevalmistus. Nii omandas ametlik riigivapp näiliselt ebasümmeetrilise kilbi ja kohmakalt kujundatud leopardid. Hiljem püüdsid kunstnikud Günther Reindorff ja Paul Luhtein vappi korrastada, kuid uue võimaliku vapietaloni kinnitamine lükkus edasi.