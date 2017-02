Raul Sulbi: miks kosmosehõlvamisest asja ei saa

Selline tähelaev peaks seega olema omamoodi Noa laev, püüdes tehislikult luua võimalikult maasarnast keskkonda ja võttes kaasa võimalikult palju kõike Maalt kuni bakterioloogilise mitmekesisuseni välja. Samas tuleb kogu toit valmistada reisi vältel, sest kaasa võetud toidust hävitab radiatsioon lühikese ajaga kõik toitained.

Üks olulisemaid ohte inimesele väljaspool Maa atmosfääri ongi radiatsioon ja luude hõrenemist ning lihaste ja kudede mandumist põhjustav kaalutus. Rääkimata sellest, et seni pole imetaja kogu elutsüklit viljastumisest viljastumiseni kosmoses toimunud, nagu märgib keskkonna- ja avastusajaloo professor Joyce E. Chaplin oma mõne aasta eest eesti keeleski ilmunud raamatus «Ringi ümber maakera».

Seni on pikim järjest inimese Maa atmosfääri kaitse alt väljas viibimise rekord vene kosmonaudi Valeri Poljakovi nimel, kes veetis orbitaaljaamas Mir 1994.–1995. aastal pisut üle 14 kuu. Mis on imelühike aeg, võrreldes hüpoteetilise põlvkonnalaeva reisiga. See on isegi kavandatavast Marsi-ekspeditsiooni ajast lühem. Ehk et ligi 60 aastaga pole ses mõttes just palju saavutatud.

Astronaut kosmoses / Wikimedia

Eeldada, et aastakümneid või -sadu kestev kosmosereis mööduks alusele tehniliste probleemideta, oleks samuti lapsik. Kuid remonditöödeks on kosmoses abimaterjali ja võimalusi võrratult vähem kui kas või ükskõik millisel merereisil purjelaeva lappimiseks inimtühjal Vaikse ookeani saarel. Ning Robinson meenutab, et sellisel kiirusel liikuvale kosmoselaevale tähendab kokkupõrge ka mõnekilose objektiga katastroofi.

Lisaks sellele, rõhutab ta, tähendab sedalaadi kosmosemissioon, et laevas peab valitsema totalitaarne ühiskonnakord, kus kõik inimesed teevad mitu põlvkonda järjest ainult seda, mis neile ekspeditsiooni edukaks kulgemiseks on ette nähtud. Kellelgi, ka põlvkondi hiljem, pole elus valikuvabadust eneseteostuseks jmt.

Võttes arvesse kõike seda pluss rangelt ja täpselt kontrollitud sündimust, poliitiliste vabaduste puudumist ja kõikvõimalikke psühholoogilisi probleeme, mis tekivad seoses terve elu kinnises ruumis viibimise ning eluaegse vangistuse kogemuse ja permanentse hirmutundega (midagi juhtub laevaga!), võib vaid oletada, mida kõike ootamatut sellisel reisil ette tulla võib.

Ning lõpuks, toonitab Kim Stanley Robinson, ei tähenda kohalejõudmine sihtpunkti probleemide lõppu, vaid nende jätkumist veel vähemalt sama kaua, kui võttis aega reis. Sest šanss, et jõutakse paradiisisaart meenutavale planeedile on praktiliselt olematu.

Ikkagi tuleb mingi määrani planeeti maasarnastada, mis on tohutult ressursi- ja ajamahukas töö, rääkimata ohtudest, mis ootavad tuleviku koloniste ees, kui väljavalitud taevakeha ei osutu päris tühjaks ja seal leidub ükskõik mis vormis või arengujärgus elu. Kooseksistents sellega saab olema igal juhul paras väljakutse, seda eelkõige juba ökoloogilises mõttes, bioloogilisest rääkimata.

Kosmose rannavetes

Kõike seda arvesse võttes võibki üsna kindlalt väita, et isegi lähimate eksoplaneetide koloniseerimiseni ei jõua inimkond tohutute vahemaade tõttu kunagi, rääkimata levimisest ülegalaktiliseks tsivilisatsiooniks, kuna inimene bioloogilise liigina on lihtsalt nii tihedalt seotud planeet Maa kui elukeskkonnaga.