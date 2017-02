Andrei Kuzitškin: joomarlusega võitlev Ossinovski võiks õppida Nõukogude Liidult

Venekeelne elanikkond mängib suurt rolli

Mina näiteks arvan, et Eesti on puhta alkoholi tarvitamise poolest esirinda sattunud seoses venekeelse elanikkonna suure osatähtsusega. Venemaa on joovate riikide seas ikka kindlalt eesotsas. Loomulikult olen ma piisavalt näinud ka purjus eestlasi, aga siiski tunduvalt vähem kui purjus venelasi.

Alles möödunud nädalavahetusel jäi ühes Pae tänava poekeses silma iseloomulik stseen: paar maani täis venelast ostsid viina ja õlut. Ostjate keel oli pehmemast pehmem, aga see oli kindlasti vene keel. Mees püsis vaevu jalul. Naine, kelle nägu oli lakkamatust joomisest pundunud, pillas põrandale oma kõige kallima vara - pudeli viina. Imekombel jäi pudel terveks, naine tõstis selle üles ja andis pudelile suud. Seejärel vaarus üksteist toetav paarike kuidagi kauplusest välja. Seal aga käisid nad ometi räpasel tänaval pikali, hoides veel kukkudes viina ja õlut pea kohal. Ostud kannatada ei saanud. Aitasin neil end püsti ajada ja laususin: «Ole tervitatud, Venemaa!»

Venemaa president Vladimir Putin õlut joomas. / Scanpix

Kas tõesti usub Ossinovski, et need inimesed lähevad poodi viina ostma seepärast, et on näinud teleris palju alkoholireklaami? Või et vaheseina taha panduna jääks viin neile kättesaamatuks? Isegi kui jääb, leiavad nad sellele kiiresti asenduse: meenutame kümneid inimesi Venemaal Irkutskis, kes said mürgituse piiritust sisaldavast vannikontsentraadist – see peaks olema õudu äratav hoiatus kõigile ametisikutele, kes ei näe kõrgete kabinettide akendest enam rahva tegelikku elu.

Joomarlus, härrased ministrid, on palju hullem nähtus, kui te oskate arvata! See on võimas sotsiaalne kood, mida saab purustada ja ümber kodeerida ainult väga võimsate vahenditega. Näiteks radikaalse elumuutusega. See nõuab palju aega: mitte aasta, mitte kaks, vaid vähemalt ühe põlvkonna jagu.

Teie aga pakute praegu raskelt haigele inimesele ravi asemel ilukirurgiat. Grimm on tore asi, aga organismi ei ravi see kuidagi. Ja kehv ilukirurg ei suuda isegi inetut lõusta edukalt varjata…

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane

Andrei Kuzitškin on endine Venemaa riigiametnik, kellele on Eestis antud poliitiline varjupaik. Ta töötas kümme aastat Tomski oblasti valitsuses kommunikatsioonijuhina ning hiljem kuus aastat kultuuriameti juhatajana. Tal on magistrikraad bioloogias ja rahvusvahelistes suhetes. Praegu töötab ta vene keele õpetajana.