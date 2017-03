Richard N. Haass: vajame uut maailmakorda

Kaubanduslepped on definitsiooni järgi vastastikused suveräänsuse kohustuste paktid maksustatud ja maksustamata tollibarjääride kohta. Kui üks osaline leiab, et kohustusi ei täideta, on tal õigus vahekohtumenetlusele Maailma Kaubandusorganisatsiooni abil. Valitsuse toetuste ja valuutamanipulatsiooni puhul ei ole aga olukord nii selge. Siinkohal on seega väljakutse defineerida asjakohased suveräänsuse kohustused tulevastes kaubanduslepetes ning luua mehhanismid valitsuste vastutusele võtmiseks.

Kulub ilmselt aastakümneid, et konsultatsioonide ja läbirääkimiste abil suveräänsuse kohustused rahvusvahelise korra alustalaks muuta ning isegi siis ei pruugi selle mõju ega sellega leppimine ühtlane olla. Edasiminek toimub ainult vabatahtlikult riikides endis, mitte kõrgemalt antud käskude abil. Reaalsus on see, et spetsiifiliste suveräänsuse kohustustes ja nende rakendamises on raske edaspidi kokkuleppele jõuda.

Keerulisemaks muudab olukorra ka see, et Ameerika presidendi Donald Trumpi valitsus järgib «kõigepealt Ameerika» doktriini, mis pole eriti kooskõlas siinkirjutatuga. Kui USA lähenemine ei muutu, toimuvad edusammud uue maailmakorra vajaduste poole vaid juhul, kui teised suurvõimud seda nõuavad. Vastasel juhul peab ära ootama Trumpi mantlipärija. See lähenemine oleks aga paremuselt teine ning tulemuseks halvem olukord nii Ühendriikidele kui ka ülejäänud maailmale.

Just praegu on aeg alustada vajalikke arutelusid. Globalisatsioon on siin jäädavalt. Parimaks kohanemise mooduseks on arendada uus rahvusvaheline maailmakord, mis hõlmaks ka suveräänsuse kohustusi. Maailmakord 2.0, mis baseerub suveräänsuse kohustustel, on kindlasti auahne projekt, kuid aluse on see saanud reaalsusest, mitte idealismist.

Richard N. Haass on Välissuhete nõukogu president ja raamatu «A World in Disarray» autor, millest ka praegune artikkel on kohandatud.

