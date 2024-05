MART KULDKEPP Euroopa Liit pole suutnud takistada demokraatia võbelusi

Eestil ja teistel riikidel, mis 2004. aastal Euroopa Liidu liikmeks said, on seekordsel Euroopa päeval hea võimalus vahekokkuvõtteid teha ning võib-olla peaks laiemaltki tähelepanu juhtima just nende riikide kogemusele, kellel liitumiseelne aeg veel selgelt meeles on. Sest ehkki vastav kirjandus kipub teemale lähenema kitsalt Euroopa Liidu perspektiivist, on selge, et Euroopa integratsioon on nähtusena mõjutanud neidki, kes Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole ja võib-olla selleks isegi saada ei taha.