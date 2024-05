ANDREI KUZITŠKIN Kakskümmend aastat, mis muutsid Eestit tundmatuseni

Eestil on kaks tiiba – EL ja NATO, lend kulgeb hästi: õigel kursil ja sõiduplaani järgi. Ja mina usun: me ei eraldu parvest, me ei jää maha ja on üsna tõenäoline, et kunagi saame parve juhiks, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.