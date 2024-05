Ei saa salata, et turismindusel on oma pahupool: sellel on arvestatav ökoloogiline jälg ning see võib põhjustada häiringuid, mida oskavad kõige paremini sõnadesse panna kohalikud.

Samas on see ka tulutoov majandusharu, mis pakub tööd ja eneseteostusvõimalusi paljudele külalislahketele võõrustajatele. Aga ilmselt on taluvuslävi nüüdseks ületatud, kui isegi Vahemere-äärsete maade elanikud, kelle sissetulek sõltub suuresti just turistihordide teenindamisest, on üles ärritatud.