MARTIN MÖLDER Euroopa Parlamendi valimised koguvad tuure, Keskerakond võib jääda mandaadita

Kõige olulisem toetuse muutus puudutab Keskerakonda. Nende üldine toetus EP valimistel on langenud umbes poolteist protsendipunkti (praegu 9,4 protsenti). Sellest piisab, et viia erakond tasemele, millest allpool muutub mandaadi saamise tõenäosus kiiresti väga väikeseks.

Keskerakonna tõenäosus jääda oma kohast ilma on praegu umbes sama suur, kui tõenäosus see koht saada. Kui Keskerakond peaks nendel valmistel jääma mandaadita, tähendaks see neile kindlasti suurt tagasilööki ka üldises kuvandis. Keskerakonna käekäiku mõjutab oluliselt Eesti riigi reetmise eest kohtu all olev Aivo Peterson ning tema erakond Koos, kelle toetus küündib kolme protsendini. Suurem osa sellest toetusest tuleb mitte-eestlastest valijatelt.