Rein Ruutsoo vastulause Andrei Kuzitškinile: mille nimel deheroiseerida meie vabadusvõitlust?

Tagasivaatavalt rahvarinnetest rääkides kasutavad vabariiklike KGB struktuuride ülemused erinevaid eufemisme. Kuid need koonduvad ühe nimetaja alla: me ei saanud mahasurumise või ülemängimisega hakkama. Ohvitserkonnal puudus suutlikkus. Hirmu kadumisel vajus agentuur aga laiali.

Leedus, kus osa KGB arhiivist jäi riiki, on Sajudise ja KGB vastasseis jälgitav. Tollasel Leedu julgeolekuorgani juhil Eduardas Eismuntasel ei jäänud agentuuri kokkukukkumise järel 1988. aasta suvel muud üle, kui avalikult kohtuda Sajudise liidritega, et ähvardava katastroofi vältimiseks veenda neid loobuma teravast vastasseisust. Eismuntas ei saanud mitte kuidagi aga teada, et tema ülemused Moskvas kavandasid rahvarinnete jõulist mahasurumist.

Mida arvati rahvarinnetest Moskvas?

Arhiivid jäävad kindlasti veel kauaks salastatuks. Rahvarinnete edukäik Baltimaades aga tõstis KGB tagajalgadele. Seda kinnitavad kindralite-polkovnikute mälestused. Näiteks üks siseluure juhte, kindral Nikolai Leonov meenutab 1988. aasta kevadel tšekistide tippjuhilt Tšebrikovilt saadud käsku välja uurida rahvarinnete olemus ja plaanid ning leitust talle kohe ette kanda.

Leedu taustaga polkovnik Romualdas Marcinkuse juhitud luurajate brigaad tuulas kolm nädalat Baltimaades. Kanti ette, et rahvarinded on väga ohtlikud natsionalistlikud liikumised. Nende eesmärgiks aga on NSV Liidust lahku lüüa. Leonovi sügavaks pettumuseks ei andnud Kreml luba asuda kohe liikumisi likvideerima. NLKP büroo dokumendid osutavad, et Nõukogude tippjuhtkonnas oli sügavaid erimeelsusi selles, kas sõnades perestroika toetajaid õnnestub peatada.

Baltimaade parteijuhtidelt saabusid vastandlikud signaalid. Läti liider Boriss Pugo pingutas kõigiti, et Tautas Fronte sünd jääks ära. Eestimaa Rahvarinde toel võimule pääsenud Väljas aga vajas interrinde vastu liitlasi. Toome hinnangul uskus toonase NLKP KK peasekretäri Mihhaili Gorbatšovi mõttekaaslane, et EKP suudab võimule jääda ja selle sõnumi ta Moskvasse ka viis. Leedu ühe parteiliidri Algirdas Brazauskase ootamatu omaalgatusliku saabumisega Sajudise esimesele suurüritusele juunis algas seni ühendust ignoreerinud Leedu Kommunistliku Partei lõhenemine.

Perestroikat toetada lubanud Rahvarinde mahasurumiseks Gorbatšov ilmselt luba ei andnud. Rahvarinde nõrgendamine ja saboteerimine aga oli KGB komptents. Leonovi missiooni üheks vastupeegelduseks sai julgeolekuorgani loodud «vastuprojekt» – Interrinde start juuni algul.

Jakovlevi gambiit

Vastandlike signaalide paines otsustas NLKP büroo saata (veel südasuvel) Baltimaadesse oma «fact-finding missioni». Väidavalt suruti seda juhtima Tšebrikovi. Kuid Riia ja Vilniuses käinud komisjoni juhiks, teiste sõnadega vastutavaks raportööriks, sai siiski Gorbatšovi reformide jätkama tõukav Aleksandr Jakovlev.

On põhjust arvata, et selle valikuga otsustati rahvarinnete tulevik ja koos sellega Baltimaade poliitiline vabanemistee. Viimasel aga oli suur mõju Venemaa juhtide poliitilistele valikutele. Kui Tšebrikov oli stalinist, siis Jakovlev oli kõigist Moskva emissaridest mitte ainult libraalseim, vaid ta oli ainus, kes mõistis, et NLKP võimumonopolile rajatud poliitiline süsteem on sisuliselt tühi koor. Juba 1986 kirjutatud memos kavandas ta Gorbatšovile mitmeparteisüsteemi.

Jakovlevi aruanne NLKP KK büroole on tänaseks avalik dokument. Selles, nagu Moskva emisaarile kohane, on esil «kriitiline» külg. Tõdetakse, et rahvaliikumiste koostöö parteiga lonkab, et natsionalistlikud ja separatistlikud meeleolud on tugevad jne. Kuid samas Jakovlev mõistis, et muid valikuid peale katsete rahvarindeid «integreerida» enam ei ole. Ettekandes sisendab Jakovlev, et perestroika poliitika sellest pigem võidab. NLKP KK büroo mõjuka liikme sõna veel maksis.

NLKP büroos tõstatus aga ikka ja jälle nõue rahvarinnetega lõpparve teha. Seda nõudsid mitte ainult stalinistid ja NLKP KK sekretär Jegor Ligatšov, vaid näiteks ka välisminister Eduard Ševardnadze.

Mihhail Gorbatšov 1985. aastal / Scanpix

Jakovlevile ei antud tema toetust NSV Liidu lammutajaile kunagi andeks. Hiljem kasutati seda «tõendina» reetmisest, kinnitust sellele, nagu oleks USA Luure Keskagentuur (CIA) värvanud Jakovlevi juba siis, kui ta oli Kanadas saadik. Rahvarinnete tegeliku olemuse peitmisega aidanud ta ellu viia NSV Liidu lammutamise plaane!

Spekulatsioonid rahvarinnete sünni ümber Venemaal kestavad. Ühe veelgi värvikama NSV Liidu taganutja Aleksandr Hinšteini teooria kohaselt sündis Eestimaa Rahvarinne Tartus ja teadagi tuntud sionistide agendi Juri Lotmani eestvedamisel. Vandenõuteooriad peavadki kaotajaile lohutust pakkuma. Kelle huvides on aga valedega diskrediteerida meie uhke vabanemisetee saavutusi ja vähenda oma saatuse peremeheks saamise väärikust?

