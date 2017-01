David Satter: Trumpi toimik on Venemaa provokatsioon

-Eelmisel nädalal arutati kogu maailmas «Trumpi toimikut». Kui usutav on, et venelastel on Donald Trumpi kohta kompromiteerivat materjali?

Mingisugust infot neil tema kohta on, ta on korduvalt Venemaal käinud. Erinevalt Trumpi enda kinnitustest pole mina kuigi kindel, et ta oli väga ettevaatlik. Eriteenistused kahtlemata koguvad inimeste kohta materjali.

Kuid mis puudutab süüdistusi, nagu oleks ta võtnud osa orgiatest, Venemaaga juba aastaid koostööd teinud ja nendega informatsiooni vahetanud, siis mina usun, et need on fabritseeritud.

Toimiku käekiri ja stiil on väga sarnane FSB omaga. See on nende käekiri, olen korduvalt nende fabritseeringutega kokku puutunud. See lihtsalt pole usutav.

-Kas teie arvates on Trumpi toimik Vene eriteenistuste provokatsioon?

Ma ei eita, et mingid faktid võivad selles tõesed olla, sest harilikult fabritseeritakse selliseid materjale nõnda. Kuid üldiselt ei vasta süüdistused Trumpile tõele – olen veendunud. Puudub igasugune tõendus, mistõttu ei peaks neid tõsiselt võtma.

-Miks peaksid venelased midagi sellist tegema?

Põhjus on väga lihtne. Ameerika Ühendriikides köeb presidendivalimiste tulemuse tõttu tugev hüsteeria. Hüsteeriat oli palju juba enne valimisi. Venelased üritavad sellest kasu lõigata, ajades omavahel tülli Trumpi ja Aameerika luureteenistusi ning süvendades lõhet Trumpi vastaste ja pooldajate vahel.

-See on neil õnnestunud?

Jah, neil on õnnestunud segadust suurendada, kuna pinnas on pärast valimistulemuste selgumist väga viljakas ning paljudel inimestel selgelt napib tervet mõistust. Seepärast ollakse valmis uskuma vastaspoole kohta igasugust jama.