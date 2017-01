Erkki Bahovski: Ossinovski tarkus ning ikka viin, viin, viin

Seni olin pidanud tervise- ja tööministrit Jevgeni Ossinovskit nii eelmise kui ka praeguse valitsuse üheks targemaks, kui mitte kõige targemaks ministriks.

Nüüd kui Ossinovski tegi ettepaneku, et tuleks kaaluda Euroopa tasemel alkoholi piiriülese kaubanduse piiramist, on mul oma senises arvamuses tekkinud mõningased kahtlused.

Kui piiriülesed kogused on piiratud, kas Soome turistid tulevad ikka Eestisse? Raha läheb suure tõenäosusega mujale. Alati võib öelda, et on ka neid soomlasi – ja neid on aastatega tekkinud juurde –, kes liiguvad Tallinnast kaugemale ja kellel on kinnisvara – tavaliselt saartel. Ent enamik on ikkagi alkoholi peal väljas.

Kahtlemata on üllas kõneleda rahva tervisest, aga kui rahvas vaesub, sest riigi sissetulekud vähenevad, on olukord veelgi hullem.