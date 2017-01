Allan Aksiim: miks kardetakse uusi tehnoloogiaid?

Joseph Schumpeter uskus, et kapitalism peab ellujäämiseks pidevalt arenema ja et muutus on kapitalistliku majanduse paratamatu osa. See põhitõde maksab seniajani. Calestous Juma raamat „Innovatsioon ja selle vaenlased. Miks inimesed vaenavad uusi tehnoloogiaid?“ („Innovation and Its Enemies: Why Peop­le Resist New Technologies“, 2016) on innovatsioonimõtlemise viimane sõna. Juma ajalooline haare on lai. Avanud nii kohvi kui ka trükipressi omaksvõtuga kaasnenud vaidluste tausta, jõuab ta välja praeguste aruteludeni geneetiliselt muundatud organismide ja tehisintellekti üle, peatudes sekka margariini, traktorite, külmkapi ja helisalvestusseadmete kasutuselevõtul ja sellega kaasnenud poleemikal.

Raamatut läbib mõte, et muutused pole alati valutud. Edendada innovatsiooni ja hoida samal ajal kehtivat korda ja stabiilsust on tihti raske, kui mitte võimatu. Pingeid võimendab meie aja eksponentsiaalne areng nii teaduses kui ka tehnoloogias. Poliitikute ja avalikkuse mõtlemine ja maailmamudel ei suuda tihtipeale muutuste tempoga sammu pidada. Seetõttu ei osata ka tulevikku tõetruult ennustada. Ühiskond kaotab töövõime, kui institutsioonid pole järjepidevad ja stabiilsed. Seega on muutuste ja järjepidevuse tasakaal oluline.

Ajal, mil arutatakse üha enam isejuhtivate sõidukite sotsiaalse ja majandusliku mõju üle ning paljude inimeste ülemuseks pole enam inimene, vaid algo­ritm, võib tunduda, et vaidlused tehnoloogia ja innovatsiooni ümber on midagi uut, moodsale ühiskonnale ainuomast.

Ometi on ajaloost tuua näiteid, kus avalik debatt uute tehnoloogiate üle on kestnud aastakümneid, kui mitte sajandeid. Kohviubadest teatavasti niisama kohvi ei tee: vaja on jahvatus- ja destilleerimisseadmeid. Pidi sündima kohvik. Tänapäeva süütu ajaveetmiskoht tundus hilise kesk- ja renessansiaja absolutistlikele valitsejatele eelkõige võimu ohustajana, kus ergutava joogi kõrval leidis tihti aset elav mõttevahetus filosoofia, ühiskonna, võimu ja õigluse üle. Vaidlused kohvi kasutuselevõtu teemal kestsid Mekas, Londonis ja Stockholmis peaaegu kolm sajandit.

Enam-vähem sama kaua aega vaagis Ottomani impeerium trükipressi hüvesid ja ohte. Ainuüksi İstanbulis tegutses arvestatav hulk (ümber)kirjutajaid ja kalligraafe (veel XVIII sajandi keskel peaaegu 80 000), kelle elatis ja prestiiž uue seadeldise tõttu ohtu sattus. Peale laialdase leviku oli tekstide (eriti koraani) ümberkirjutamine ja kalligraafiakunst ka ühiskonna valitsejate ja usujuhtide hulgas suures soosingus. XVI sajandil kasvasid kõige kiiremini aga need Euroopa linnad, kus trükipress oli eelmise sajandi jooksul kasutusele võetud. Kui impeeriumis oma tehnoloogilisest mahajäämusest aru saadi, algas paaniline moderniseerimine.

Juhtide eeskuju ja eeskoste osutusid eriti kohvi ja trükipressi puhul arvestatavaks asjaoluks. Kui kohalik asevalitseja Mekas keelustas kohvi ja selle joomise kohad, siis Kairo kaliif, kes oli ise kohvijooja, tühistas keelud kiirelt. Sama triki tegi kristlikus maailmas paavst Clement VIII, kes Itaalia veinikaupmeeste ja piiskoppide kiuste mitte ainult ei kaitsnud kohvijoomist, vaid seda kiitis, öeldes: „Aga miks keelata? See Saatana jook on ju nõnda maitsev … oleks kahetsusväärne jätta see ainult uskmatutele nautida. Me petame Saatana ära: me ristime kohvi ja sellest saab tõeliselt kristlik jook“.1