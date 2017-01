Jaan Aru, Madis Vasser: maailma loomine ajus

Ligipääs (päris)maailmale on alati aju kaudu. Konks on aga selles, et aju pole maailma tõetruu vahendaja nagu videokaamera. Aju ei vahenda, vaid loob maailmast tulevate andmete põhjal meie reaalsuse. Proovige ise.

Neckeri kuubik.

1. Pildil olev klassikaline Neckeri kuubik illustreerib, et aju loob reaalsuse: paberil ja teie silma võrkkestal on kõigest kahemõõtmeline joonis, aga ilmselt tajute seda kolmedimensioonilisena. Veelgi enam: kui vaatate pilti piisavalt kaua, näete, kuidas see kolmedimensiooniline kuubik justkui vahetaks seda, millist pidi ta parajasti on. Kas Sirbi ajalehepaber on kombineeritud uudse tehnoloogiaga? Ei, veel mitte. Neckeri kuubiku mitmetähenduslik sisend on ajus selgitatav kahe erineva tajuhüpoteesiga. Kuna nad selgitavad sisendit võrdsel määral, ei suudagi aju otsustada, kumb hüpotees on antud olukorras parem. Niisiis vahetubki teie subjektiivne reaalsus kuubikust käsikäes ajus toimuva võimuvõitlusega kahe tajuhüpoteesi vahel. Mõlemat varianti samaaegselt tajuda ei ole võimalik.

2. Vaadelgem järgmiseks kehataju. Tegemist peaks olema fundamentaalse ja kõigutamatu informatsiooniga sellest, mis mõõtmetega ja kus meie kehaosad parasjagu on. Üllataval kombel saab seda teadmist aga väga lihtsasti muuta. Selleks on vaja vaid sõbra abikätt. Tõsta oma parem käsi ja lase sõbral tõsta vasak. Pange käed peopesadega kokku, nagu lööksite vastastikku plaksu. Nüüd võtke oma vaba käsi ja proovige pigistada kokkusurutud käe nimetissõrme, nii et pigistate korraga nii enda kui sõbra sõrme. Mis toimub: visuaalselt oma paremat käeselga vaadates võib teile paista, et kõik on nii nagu ikka (eriti veenev, kui teha seda vaid üht silma kasutades). Puuteinfo aga annab signaali, et teie nimetissõrm on paisunud vähemalt poole paksemaks. Kuna visuaalne info on hetkel vähem usaldatav (näete näppu ainult ühelt poolt), võidab puutemeel ja kehataju kohandatakse vastavalt – te tunnete, et nimetissõrm on paistes! Kel sõpra parasjagu käepärast pole, võib samasuguse efekti saavutada ka pastapliiatsiga, mis on asetatud parema käe nimetissõrme taha.

3. Kolmas demonstratsioon vajab kolme münti, millest kaks võiks olla kümmekond minutit seisnud sügavkülmas, nii et nad jahtuksid tuntavalt alla toatemperatuuri. Nüüd tuleb kolm münti asetada kolmnurkselt lauale nii, et kaks jahedat münti jäävad alumisele reale ning tavaolekus münt nendest ülespoole. Asetage oma keskmine sõrm ülemisele toasoojale mündile. Ilmselt pole probleemi tajuda mündi temperatuuri. Hoides keskmist sõrme paigal, asetage nüüd nii nimetis- kui nimeta sõrm jahedatele müntidele. Mis juhtub? Ka keskmine sõrm tajub järsku külma! Siin on esiteks mängus meie eelteadmised selle kohta, et omavahel ühenduses olevad objektid on enamasti sarnaste omadustega, ning statistika, mis ütleb meile, et kui 2/3 tajusisendist on külm, ju siis on ka see ülejäänud 1/3 külm.

Ühegi katse juures pole tähtsust, et me tegelikult faktiliselt teame, et maailm selline ei ole. Aju ei vahenda pärismaailma, vaid loob selle sisendi eelnevate teadmiste põhjal. Nendes kolmes näites viisid just eelnevad teadmised maailma kohta teie meeled segadusse. Neid eelnevaid kogemusi võime nimetada „maailma mudeliks“ ajus – need on teadmised (päris)maailma seaduspära kohta, mis mõjutavad meie taju, mälu ja mõtlemist.