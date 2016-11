Donald Trump või Hillary Clinton?

Juhtkiri: moodsad kommionud

Kui täiskasvanud inimene registreerib end näiteks mõne kaupluse püsikliendiks ja jätab lepingut sõlmides väikeses kirjas olevatele tingimustele tähelepanu pööramata, on see üks asi. Hoopis teine on lugu aga alaealiste puhul – kui täiskasvanu manipuleerib lastega, lubades neile omakasu eesmärgil mingeid (näilisi) hüvesid. Kuskilt jookseb ka eetiline piir, kus lastele huvitava ja loova tegevuse pakkumine muutub labaseks kommionutrikiks.