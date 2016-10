Postimees 1994. aastal: Vene sõjaväelased summutasid Estonia appikutse

Ajaleht viitab rahvusvahelise uurimiskomisjoni liikmele Heimo Iivonenile, kelle sõnul takistas Hoglandil asuv Vene sõjaväesaatja hädakutsungil kohale jõudmast.

Vene raadiosaatja on septembrist häirinud raadiosidet Soome lõunarannikul. Ka ööl, mil Estonia uppus, saatja töötas ja blokeeris hädakutsungisageduse.

Seepärast oli Estonia appikutsest arusaamine raskendatud.

«Esimene appikutse, mida Silja Symphoni peal kuuldi, mattus osaliselt Hoglandilt tulevasse Vene kandesagedusse. Hiljem sai Estonia ühenduse Silja Europaga. Viivitus kestis kolm minutit,» ütles Iivonen.

Hoglandi saar on Venemaa suletud sõjaväeala. Seepärast ei saa Soome võimud segaja töö lõpetamiseks midagi otsest ette võtta.

Iivoneni järgi võib Hoglandi saatja jätkuval segamistegevusel olla kaks põhjust: «Probleem on selles, et saatja jäetakse tööle. See kas on korrast ära, nii et seda ei saa välja lülitada, või on selle kasutajad lohakad, nõnda, et saatja jääb kanalile. Jäetakse lihtsalt vajutamata nupule, mis saatja välja lülitab.»

Kanal, mida segati, on VHF 16, üldine hädakutsungikanal. Kõik Soome rannikul ja samuti Soome lahel, Läänemerel ja Botnia lahel sõitvatel laevadel olevad raadiojaamad on pidevalt häälestatud VHF 16le.

19.10.1994