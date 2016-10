Meist keegi pole täiuslik, kuid ma arvestasin alati teadmisega, et vähim, mida president oma rahvale teha saab, on olla aumees. Kui Teilt ametiaja viimases intervjuus küsiti, mis saab Ärmast ja EASi toetusest, siis vastasite, et räägite sel teemal EASiga ja kui vaja, siis maksate.

Minu jaoks oli see selge sõnum: Te ei hoia kohustustest kõrvale. Ma eeldasin, et Te klaarite selle segasevõitu olukorra kohe pärast välismaalt puhkuselt naasmist. Oli ilmselge, et olukord, kus maksumaksja rahaga turismitaluks püstitatud hoonete kompleksist sai hoopis Teie kodu, peab lõppema toetusraha tagastamisega täies ulatuses. See olnuks Eesti seisukohalt aus.

Oli neljapäeva pärastlõuna, kui lugesin Bukarestis oma hotellitoas telefoniekraanilt jahmatavat uudist. Seal kirjutati, et Te maksite toetusest tagasi kümme protsenti, sest nii nägi ette neli aastat tagasi kuskil EASi ametikabinettides omavaheliste tutvuste abil sõlmitud leping.

Sel hetkel sai minu karikas täis. Te olite meid petnud. Ma eeldan, et Te teadsite oma talu rahaasju puudutavat lepingut kõik need neli aastat. Ma ei usu, et Teie eksnaine Evelin oli selle «sobingu» sõlminud Teiega asju kunagi arutamata. Ometi väitsite Te intervjuus, et räägite selle asja EASiga üle. Kuhu see vestlus jäi?

Eeldus, et Eesti inimesed peaksid leppima lakoonilise tõdemusega, et Te maksite 190 000 eurost tagasi 19 000 eurot, on naiivne ja lapsik. See on hale katse teha halva mängu juures head nägu. Teil oli suur võimalus näidata eeskuju, kuid te petsite meid.

Me eeldame, et meie riigi president ei ole samas nimekirjas Türkmenbaşide, Aliyevite, Lukašenkade, Janukovõtšite või Putinitega, kes kõik said endale maksumaksjate kulul uhked kodud. Nüüd me seal Teie tõttu oleme.

Miks kohtles EAS Teid raha mittesihtotstarbelise kasutamise pärast teisiti kui teisi reeglite rikkujaid, kes pidanud siiani tagasi maksma kogu raha? On ilmselge, et selle sobingu tagant paistavad kõik klassikalised majanduskuriteo tunnused, kuid tagantjärele midagi tõestada ei saa.

Isegi kui ma juriidilises mõistes olen Teie suhtes ülekohtune, on ometi üks tähtis tõdemus: inimesena pidite ju ometi mõistma, et asjade selline lahendus on äsjast valimiskogu presidendivalimiste krahhi arvestades Eesti vaatenurgast halvim. See õõnestab veelgi elanike usaldust riigi suhtes alates Narvast kuni Sõrve poolsaare tipuni. Siin pole mingeid pooltoone, see on täpselt nii.

Ma ei usu enam ühtegi Teie lubadust.