Postimees 1994. aastal: Laimons Raudsepp meenutab Soome koondise külastuskäiku: mul oli Eesti pärast häbi

-Sa saabusid esmakordselt koos Soome koondisega Eestisse ja teid ootas ees leige vastuvõtt. Kas sul oli Eesti pärast piinlik?

«Jah, oli küll. Ütlen otse, et mul oli häbi, kui Pärnu Rabahallis peetud teise mängu ajal püsisid mõned piirikohtunikud vaevu jalul. Kõik mängijad ja pealtvaatajad nägid seda pealt. Ka Eesti võrkpallijuhtidele ei saanud see märkamatuks jääda, aga nad ei võtnud asja parandamiseks midagi ette. See võib küll tunduda väikese asjana, aga nii kõrgetasemelisel kohtumisel ei tohiks midagi taolist aset leida.»

-Kirjanik August Gailit on öelnud, et meie, eestlased ei salli tippe, sest oleme lageda maa rahvas. Kas keegi heitis sulle ette, et istud Soome, mitte Eesti koondise treeneripingil?

«Jah, mulle öeldi see lausa välja.»

-Kes need teravmeelitsejad olid?

«Kohalikud Pärnu võrkpallurid, mehed, kellega ühes võistkonnas mänginud olen. Aga kahjuks olid nad purjus, selge peaga poleks nad ehk nii öelnud. Isegi ähvardati füüsilise jõu kasutamisega.»

15.10.1994