PÄEVAINTERVJUU Mida teeks Jüri Ratas Keskerakonna esimehena?

Ratas rääkis Postimehele antud intervjuus, et Keskerakonna 1093 delegaati peavad 5. novembril otsustama, kes on erakonnale parem juht. «Olen seda otsust tehes väga tõsiselt pidanud nõu oma erakonnakaaslastega üle Eestimaa. See nõupidamine pole olnud viimased nädalad, see on olnud viimased kuud, võib-olla isegi juba üle aasta. Ma näen täna seda toetust, mulle tundub, et erakond on täna küps teatud muutusi tegema ja edasi minema,» lausus ta.

Ratas ütles, et tema juhitud Keskerakond oleks juhtimisstiililt teistsugune, laiapõhjalisem. Enda sõnul on ta alati toetanud tugeva meeskonna olemasolu ja konsensuslikke otsuseid.

Küsimusele, millist rolli näeks ta esimeheks saades partei praegusel juhil Edgar Savisaarel, vastas Ratas, et ka Savisaar on oodatud meeskonda edasi panustama. «Aga me saame ju aru, et ühtki inimest ei saa jõuga tõsta ühte või teise kohta. See sõltub ka väga palju temast,» ütles ta ja lisas, et inimestele, kes on erakonnale palju andnud, on olemas auesimehe positsioon, kuid inimene ise peab seda positsiooni tahtma. «Tema tegemised ja panus Keskerakonda on kindlasti piisavalt väärikad, et seda positsiooni kanda.»

Ratas nentis ka, et seni on Savisaar korduvalt deklareerinud, et pole auesimehe kohast huvitatud. «See on tema õigus, aga see, et Keskerakonnal selline ametinimetus on, on mõistlik ja võib-olla ühel hetkel meie mõtted või soovid muutuvad,» ütles ta.