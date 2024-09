NÄDALA NÄGU Zelenskõi uus energia välisministeeriumis

Muutuse taustal on president ning tema meeskond eesotsas kantseleiülema Andri Jermakiga võtnud Venemaa täiemahulise agressioonisõja ajal üle suure osa riigi välispoliitikast ja jätnud välisministeeriumi tagaplaanile. Ka Zelenskõi populaarsus on langemas. Senisele välisministrile Dmõtro Kulebale heideti väidetavalt ette seda, et ta ei tahtnud oma käsi määrida ja soovis ainult võite. Samuti on toodud välja ebaõnnestumist kaugmaarakettide saamisel ja ebapiisavat energiat relvastuse küsimisel.