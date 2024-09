RAINER SAKS Kurski operatsiooni üks eesmärk on juba täidetud

Eile ilmus Ukraina meediasse info, et Ukraina sõjaväeluure (GUR) on viinud läbi eduka küberrünnaku (Ddos) Venemaa suurte pankade vastu. Väidetavalt on Venemaal tõrkeid maksesüsteemide toimimisel. Esialgu ei ole Venemaa meedias veel paanikat märgata.

Venemaa Musta mere laevastik viis eile merele suurema eskaadri. Hiljem avaldatud satelliidi fotodelt on näha, et Novorosiiski sadamast lahkusid pea kõik laevad. Sevastopoli sadamasse sisenes ka suurem dessantlaev. Krimmis paiknevate vägede varustamisega on probleemid ning see sunnib Vene armeed ilmselt võtma riske. Teisalt on võimalik, et teatud remonditöid laevadele suudetakse teha ainult Sevastopoli sadamas. Näis, kas Urkaina eriüksused suudavad sellele sündmusele reageerida.