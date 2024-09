JÜRI KOTŠINEV Paralleelmaailmas elav Putin

Venemaa praegune valitseja, diktaator Putin on juba ammu näidanud, et elab isoleerituna tegelikust maailmast ning on sukeldunud oma diktaatorivõimu oludes virtuaalsesse tegelikkusesse, millel ei ole reaalsusega suurt midagi ühist, kirjutab sõjaajaloolane ja koumnist Jüri Kotšinev.