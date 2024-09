ERKKI KOORT Putin vajab Venemaa kontrollimiseks üha rohkem kadõrovlaste abi

Kümmekond aastat tagasi oli Venemaal käibel naljana serveeritud küsimus, milline on suurim relvastatud üksus Moskvas. Vastus oli, et tšetšeenid. See võis tunduda naljana, kuid tegelikult oli asi naljast kaugel. Tšetšeenid olid mõjuvõimsad ning nende tegevus ei piirdunud sugugi turuputkadele katuse pakkumisega. Seda tegid juba 15 ja rohkem aastat tagasi hoopis miilitsad. Mägilased tegid aga ilma nii narkoäris, kui ka riiklike tellimuste täitmisel. Nimetame neid tinglikult riiklikeks tellimusteks, kuigi tegelikult pärinesid need Kadõrovilt endalt ning samuti Kremlilt. Peatuspaigana kasutasid tšetšeenid tihti Venemaa presidendi administratsiooni käsutuses olevaid hotelle.