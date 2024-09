Jaak Valge Täiendusi Eesti 200 pikale immigratsiooniplaanile

Teatavasti hakkas sisseränne Eestisse kiiresti kasvama alates 2017.–2018. aastast, mil kehtestati immigratsiooni soodustavad seadused. 2019. aastal ületas sisseränne juba 10 000 ja 2012. aastal 12 000 piiri (siin ja edaspidi ei arvestata Eesti kodanike rännet). Kuna sisserände maht hakkas sarnanema 1980. aastatega, võib väita, et tegemist on massiimmigratsiooniga. Eesti keele tasemeeksami sooritanute arvu järgi saab veenduda, et juba siis tuli eesti keele mitteoskajaid meile igal aastal sisse rohkem, kui suutsime samal ajal neile eesti keele selgeks õpetada. Viimastest aastatest rääkimata.