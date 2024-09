RAINER SAKS Ukraina luure: Venemaa lõpetab sõjategevuse 2026. aasta alguseks

President Zelenskõi ei avaldanud, milline saab olema rahu saavutamise mehhanism selles plaanis, vaid kõneles, et see koosneb nii julgeoleku kui sõjalise abi, Ukraina geopoliitilise rolli ning majandusliku abi tagamise punktidest. Ukraina president ei soovi neid detaile enne kohtumist USAs avaldada. Tema sõnade põhjal võib järeldada, et kui USA ja teised liitlased suudavad tagada piisava sõjalise ja rahalise toetuse Ukrainale järgnevatel aastatel, on Ukraina arvates võimalik survestada Venemaad rahuläbirääkimistel osalema.