RAINER SAKS Zelenskõi avaldas, et järgmise rahufoorumiga ühineb ka Venemaa ja algavad läbirääkimised

Ukraina loodab rahufoorumi saavutada heakskiidu nii rahuplaanile kui selle rakendamise tegevuskavale. Sellisel juhul oleks Ukraina konkreetsematel ettepanekutel märgatava osa rahvusvahelise kogukonna toetus. Venemaa on ilmsesti selles osas oma nägemus. Kui rahvusvaheline kogukond selle plaani nimel aga väga tõsiselt pingutab ja Ukraina sõjalise toetamisega suudetakse ohjeldada vene armee pealetungi, võiks protsess toimida venemaa või Hiina mõjutajana.

Edasi oleks võimalik ka eemale jäänud riike mõjutada praeguse rahufoorumi dokumentidega. Kuid on vähe usutav, et Ukraina suudaks ise seda protsessi üksi vedada ning elus hoida. Kuigi foorumile kohale saabus ligi saja riigi esindus, puuduvad mitmed olulised riigid. Praegusele kohtumisele ei julgenud kohale tulla mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide juhid, kaasa arvatud ÜRO peasekretär. Seega võib Venemaale hetkel veel tunduda, et ta suudab koos Hiina abiga käivitada alternatiivse diplomaatilise protsessi.