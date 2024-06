MART RAUDSAAR Olemise talutav kergus

Meil on eriline loodustunnetus. Kes on lennanud jaanilaupäeval Eestimaa kohal, on näinud hämariku ja koidu kohtumise ajal sadu, kui mitte tuhandeid lõkketulesid otse all ja silmapiirl; ning on näinud, kuidas tuledest tõusev suits seguneb udu ja kastepiiskadega.