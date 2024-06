RAINER SAKS Ukrainlased lasid vastu taevast olulise Shahed droonide laohoone ja juhtimispuldi

Venemaa vulgaarset tuumasantaaži kohtab viimastel nädalatel meediaruumis harva. Põhjuseks ilmselt selle žanri ammendumine, tänu sõnumite üledoseerimisele ning liiga sagedasele kasutamisele. On selge, et kuna Venemaa on ise alustanud agressiooni tuumarelva mitte omava Ukraina vastu, ei ole tal võimalik tuumarelva Ukraina ründamiseks kasutada. Erandiks võiks olla olukord, kus Ukraina väed tungivad sadade kilomeetrite sügavusele Venemaa territooriumile.

Venemaa juhtkonnale on selle teemaga liialdamisest tingitud probleemid kohale jõudnud. Koos õhukaitse ja seirevõimsuse kaotamisega võimendas robustne tuumarelvaga ähvardamine veelgi Venemaa strateegilise heidutuse kahanemist. Venemaa jaoks on tuumaheidutus erakordselt oluline, mispärast on asutud tuumarelva teema käsitlust ümber profileerima, et toimivat heidutust uuesti taastada.