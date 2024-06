URMAS LEPIK Sadade miljonitele inimestele on muutunud järgarv 3. õuduse sünonüümiks

Mõte taganeb piki ajatelge sumerite aega, aga sellest perioodist jõuab meieni liiga vähe teadmist. Egiptus? Jah, see on maa, millest üht-teist teame. See on maa, mille algne lugu ulatub aega, mil ahvinimesed Aafrikast välja imbusid. Maa, mis sünnitas teise tsivilisatsiooni Sumeri järel ja mis 5000 aastat tagasi arenes riikluseni, maa, mis on lasknud end valitseda rohkem kui kahesajal vaaraol, kuningal, asevalitsejal, presidendil.