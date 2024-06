JÜRI KOTŠINEV Putini rahutingimused olid sulaselge tsiviliseeritud maailma mõnitamine

Venemaa Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko nägu oli seda pealt vaadates väga meeleolukas. Silmad hirmust punnis jälgis ta oma kolleegi vingerdamist Putini muheleva ja mõnitava pilgu all ning oli püksi tegemas, nagu ka Narõškin ise. Ega välisminister Sergei Lavrov ka paremini välja ei näinud. Mõni päev peale neid sündmusi teatas välisminister Lavrov, et Putin on presidendina täitsamees ja iseloomustas Putini tegevust sõnadega: «Meie president on karm. Kraade ütles ja kraade tegi.» Selline iseloomustus sobis Venemaa presidendi tegevuse kohta Lavrovi arvates kõige paremini.