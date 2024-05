RIINA SOLMAN Naisliit ei pidanud poliitilisele survele vastu - Aasta Ema ja Isa tiitleid enam ei jagata

Kui ühiskonna suhtumine ja hoiakud soosivad perekondade loomist ning laste saamist, siis on see oluline nähtamatu psühholoogiline tugi kõigile, kes on tegemas pereloomise ja lapsesaamise otsuseid. Kui aga ühiskond näitab ette, et pereväärtused ei ole enam nii olulised, siis see psühholoogiline tugi mõraneb.