MARTI AAVIK Peaministri kaitsekuludega vassimine on ohtlik

Peaminister Kaja Kallas väidab tuima rahuga, et Eesti eelarvepuudujäägi põhjuseks on kaitsekulutuste kasv. See valeväide lõhestab ühiskonda – kasvab inimeste hulk, kes usuvad, et Eesti oleks palju rikkam riik, kui vaid armeele nii palju ei peaks kulutama, kirjutab Marti Aavik.