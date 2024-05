JÜRI VALGE Eesti keele sõber Lauri Kettunen väärib mälestusmärki

Eesti keele heaks olulise osa oma elutööst teinute mälestust pole kalmistuvälises avalikus ruumis just sageli ei kivisse raiutud ega pronksi valatud. Kui, siis kõigepealt meenub Kuusalu pastoraadi ette püstitatud Eduard Ahrensi kuju: just tema oli see, kes tõukas käima kirjaviisimuudatuse, mille tõttu me tänapäeval kooli raamat, mitte koli ramat kirjutame. Värskelt on püsti mälestussammas ka poolest saadik keelemehele, ajakirjandusprofessor Juhan Peeglile.