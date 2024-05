Iraani valitsus määras uute presidendivalimiste kuupäeva 28. juuniks. Valitsus üritab sellega hoida riigis sisepoliitilist stabiilsust ning näitab, et nende tegevus ei ole üldiselt paralüseeritud. Kindlasti on sellel otsusel riiki stabiliseeriv mõju ja aitab vältida pingeid, mis võiks tekkida poliitilise segaduse kestes.

Siiski ei saa selle otsuse põhjal veel väita, et konservatiivid suudavad hoida olukorda stabiilse ja rahulikuna ning säilitada kontrolli kogu võimu üle ka edaspidi. Ühe peamise konservatiivide juhi ja ideoloogi hukkumisel on ka sümboolne tähendus ning sümbolitel on selles maailmas oluline mõju.