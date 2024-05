Viktoria Ladõnskaja-Kubits Valitsuse eksimine põhiseaduse vastu

Väga paljudel teemadel on ühiskond muutunud tundlikumaks. Lapse saamise käsitlemine on üks neist. Arutelu on läinud väga kurvale tasemele: kas naine on «sünnitusmasin», kas poliitikute sõnavõtud sel teemal solvavad või on riiklik mure õigustatud. Diskussioon oleks vaja sellest madalseisust välja saada. Põhjus on imelihtne: muidugi ei või poliitik öelda/käskida, kes ja kui palju peaks sünnitama. See on ilmselge isiklikku ellu sekkumine. Aga! Muidugi peab poliitik tegema kõike selleks, et kui kodanikul on soov saada lapsi, siis mitte miski teda ei takistaks, vaid vastupidi – ümberringi toimuv oleks suureks toeks ja abiks. Et riigi tahe, mure, soov tõsta iivet oleks kinnitatud tegudega, toetustega, peresõbraliku võrgustiku toimimisega.