JUHTKIRI Kahtlasevõitu diil

Tallinna Noblessneri piirkonda planeeritav loodusmaja on mõeldud asendama Tallinna vanalinnas asuvat Loodusmuuseumi, mis on vanades ruumides ja vajab ekspositsiooni jaoks lisapinda. Lisaks Loodusmuuseumile hakkaksid uue maja ruume kasutama keskkonnaamet, keskkonnaagentuur, keskkonnainvesteeringute keskus, loodav maa- ja ruumi ühendamet (MARU), KEMIT jt asutused. Uus maja peaks uksed avama 2027. aastal.

Rahuajal ei tohiks kellelgi olla vastuväiteid uue loodusmaja rajamisele. Eesti on end maailmas reklaaminud looduslähedase riigina, kes teostab rohepööret. Viimaseks, aga ka loodusläheduseks, on vaja haritud rahvast ja kahtlemata loodusmaja sellist haridust pakuks.

See, et koalitsioonipoliitikud teevad täiesti teadlikult diile omavahel, ei jäta muljet ausast asjaajamisest.

Ometi on komistuskiviks asjaolu, kuidas loodusmaja ehituseni jõuti. See, et koalitsioonipoliitikud teevad täiesti teadlikult diile omavahel, ei jäta muljet ausast asjaajamisest. See võib tunduda klišeena, aga tegemist on ikkagi maksumaksja raha kasutamisega. Tamme jutt, et temal polnud projektis huvide konflikti, ei ole adekvaatne selgitus.