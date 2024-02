JUHTKIRI ⟩ Kas Macron on hull?

Nüüd on Putin saamas kommentaatorite jaoks väärilist partnerit. Esmaspäeval ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron Pariisis konverentsil, kus osalesid paljude Euroopa riikide liidrid, et ei tohiks välistada lääne maavägede saatmist Ukrainasse. Selle peale puhkes arvamustorm ning NATO ja selle liikmesriikide juhid ruttasid Macroni mõtet ümber lükkama.

Nagu kommenteeris Postimehe stuudios riigikogu liige ja reservohvitser Leo Kunnas, on lääneriikide liidrite teod Venemaa jaoks olnud liialt ennustatavad. Selles võtmes nägi ta Macroni väljaütlemises positiivset momenti. Lisaks, ehk on nüüd muu lääne militaarabi osutamine lihtsam.

Postimehe Fookuse julgeoleku külgede tegija Meelis Oidsalu on läinud veelgi kaugemale, nimetades ERRis Macroni avaldust «ebamoraalseks, aga õnnestunud populismiks». See ei ole sugugi vale tähelepanek. Väljaanne U.S. News & World Report koostas Ukraina sõja teise aastapäeva puhul pingerea Ukraina suurematest doonoritest. Prantsusmaal pole põhjust uhkustamiseks. Jättes kõrvale Euroopa Liidu (EL) ühise abipaketi panused, on Prantsusmaa abi Ukrainale olnud umbes kaks miljardit dollarit. Samal ajal on Eesti abi olnud 1,3 miljardit ning Saksamaa abi 24,2 miljardit dollarit.