Reinsalu vabariigi aastapäeva kõnes: meie kohustus rahvana on anda noortele optimismi

«Nendel keerulistel aegadel, millega Eesti silmitsi seisab, on meie üks ja selge ülesanne olla enesekindel, olla nõudlik ja olla lootusrikas. Ühiselt me saame hakkama. Ühiselt me suudame seista oma rahva tuleviku eest. Ühiselt me oleme võimelised andma noortele lootust ja kindlasti peab meie südames olema see võitlus ja need kannatused, millega seisab silmitsi uhke ja vaba Ukraina rahvas,» sõnas Reinsalu.