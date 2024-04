Kuido Nõmm Kas perearstide monopol toob kasu ka patsientidele?

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise plaan on kindlasti hea uudis, sest senine seadus on varsti juba 25 aastat vana, kuid on siiani meie tervishoiu korraldamise vundamendiks. Elu on loomulikult toonud selle ajaga tervishoidu suuri muudatusi. Üks sellistest muudatustest on esmatasandi tervisekeskuste teke. Just see on üks oluline muudatus, mis kirjutatakse seadusesse.