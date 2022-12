Ei ole põhjust arvata, et Venemaa administratsioon on kaotanud kontrolli inforuumi või ajakirjandusväljaannete üle. Võib küll spekuleerida, et tajutakse riske Ukraina sõja olukorra seletamisel. Eriti sõja perspektiivide lahtirääkimist ning seda võimaliku uue mobilisatsiooni kontekstis.