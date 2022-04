Küllap igaüks on praegu mõelnud sellele, millal ja kuidas võiks lõppeda sõda Ukrainas. Tõdemus, et küsimusele ei ole head ega selget vastust, võtab kõhedaks. Seda enam peame mõtlema sellele, kuidas lõpetada oma kodused sõjad, mis juba aastaid on eesti rahvast lõhestanud.