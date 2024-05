Lauri Vahtre Professor Lepaotsast ja Stenbocki maja räpased saladused

«Seda nagunii,» rehmas professor käega. «Korrelatiivsete kaanonite puhul ei või iial valvsust kaotada, nende pinnakulaarne tasapindsus on juba definitsiooni kohaselt ebastabiilne. Unustad end hetkeks linnulaulu kuulama, et emiteerida mõõdukas koguses dopamiini, kui juba on platsis rassistlikud lurjused ja muudkui kisuvad avaliku arvamuse tekki oma nii-öelda karvase kõhu peale. Mittelineaarset loogikat nende hallollus ei adu, ignoreeritakse isegi antropotseeni evidentsust. Mis on jultumus, sest antropotseeni kuulutasid välja minu parimad õpilased Tallinna Ülikooli Tühja Tünni Instituudist. Ja siis veel need Stenbocki maja räpased saladused…»